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«Купер» с 1 сентября начнет принимать оплату цифровыми рублями

«Купер» с 1 сентября начнет принимать оплату цифровыми рублями

«Купер» с 1 сентября запускает оплату цифровыми рублями при курьерской доставке, а до конца месяца планирует добавить эту возможность на сайте и в приложении, сообщили в компании.

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