«Открытию быть». Байкерский сезон начнется во Владивостоке 4 мая

4 мая во Владивостоке все таки состоится традиционное официальное открытие мотосезона. Несмотря на все изменения, о которых говорилось ранее, фестиваль откроется на центральной площади в ближайшие выходные, сообщает PRIMPRESS.
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