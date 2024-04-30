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«Открытию быть». Байкерский сезон начнется во Владивостоке 4 мая

«Открытию быть». Байкерский сезон начнется во Владивостоке 4 мая

4 мая во Владивостоке все таки состоится традиционное официальное открытие мотосезона. Несмотря на все изменения, о которых говорилось ранее, фестиваль откроется на центральной площади в ближайшие выходные, сообщает PRIMPRESS.

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