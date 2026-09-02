«Стала резать»: школьница с ножом и баллончиком напала на учительницу в День знаний

Телеканал "78" В школе Канска из-за инцидента отменили все торжественные мероприятия – в остальных учреждениях города, по сообщениям СМИ, теперь проверяют сумки вышедших с каникул учеников.
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Слишком много прав дали как для родителей, так и для детей в девяностые годы, а об обязанностях напрочь забыли
Сейчас так защищают детей и молодёжь, столько им послаблений и возможностей дают, а вырастает червивая гниль.
А как же мы, родившиеся в 50-70 годах, то выросли и выжили? Целый день на улице бегали (салки, прятки, выбивной и др), все коленки были разбиты и заклеены подорожником, пили воду из фонтанчиков, ели яблоки прямо с дерева, в школе мыли полы и поливали цветы в классе, ходили на занятия в три смены и делали домашку. И не обвиняли учителей за двойки! Никто не заболел, никого педофил не утащил, все выучились, писали и говорили грамотно.
Правда, интернета не было, где блогеры-недоучки говорят, что "ты никому ничего не должен и живи как хочешь".
А кто любит, тот с детства наказывает его.
Еще царь Соломон сказал: "кто жалеет розги своей, тот ненавидит своего сына.А"
Считалось, что поколение 90-х - упущенное. А оно сейчас воюет с нациками. И оно не нападало на учителей с ножом. Как бы с нынешним подходом к образованию это поколение не стало упущенным.
«Должно быть, есть что-то гнилое в самой сердцевине такой социальной системы, которая увеличивает свое богатство, но при этом не уменьшает нищету, и в которой преступность растет даже быстрее, чем численность населения».
-Карл Маркс
кошмар
Девочка нездорова, срочно в больничку, осеннее обострение, лечить и под строгий контроль