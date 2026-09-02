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«Стала резать»: школьница с ножом и баллончиком напала на учительницу в День знаний

«Стала резать»: школьница с ножом и баллончиком напала на учительницу в День знаний

Телеканал "78" В школе Канска из-за инцидента отменили все торжественные мероприятия – в остальных учреждениях города, по сообщениям СМИ, теперь проверяют сумки вышедших с каникул учеников.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юна
Юна

Сейчас так защищают детей и молодёжь, столько им послаблений и возможностей дают, а вырастает червивая гниль. 
А как же мы, родившиеся в 50-70 годах, то выросли и выжили? Целый день на улице бегали (салки, прятки, выбивной и др), все коленки были разбиты и заклеены подорожником, пили воду из фонтанчиков, ели яблоки прямо с дерева, в школе мыли полы и поливали цветы в  классе, ходили на занятия в три смены и делали домашку. И не обвиняли учителей за двойки!  Никто не заболел, никого педофил не утащил, все выучились, писали и говорили грамотно. 
Правда, интернета не было, где блогеры-недоучки говорят, что "ты никому ничего не должен и живи как хочешь".

Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

«Должно быть, есть что-то гнилое в самой сердцевине такой социальной системы, которая увеличивает свое богатство, но при этом не уменьшает нищету, и в которой преступность растет даже быстрее, чем численность населения».

-Карл Маркс