Небензя: Атаки США по Ираку и Сирии – попытка подправить провальный имидж Байдена перед выборами

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в понедельник, 5 февраля, назвал атаки США по Ираку и Сирии попыткой Соединенных Штатов перед президентскими выборами подправить провальный имидж администрации Джо Байдена, и призвал мировое сообщество «безоговорочно осудить безрассудные действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке», – сообщают СМИ.
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