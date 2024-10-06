«Гороскоп на 06.10.2024. День открытий, творчества и изменений для всех знаков зодиака»

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Veronika.Avgurova

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Овен открывает новые горизонты, и день обещает стать насыщенным итогами и открытиями. Используйте появившиеся возможности для продвижения вперед, обратите внимание на появившиеся возможности и амбициозные идеи.

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