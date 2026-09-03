Врач Кашух: бутылка для воды может стать источником инфекции

Бутылка с собой в школу и на секцию стала едва ли не такой же обыденностью, как сменка или дневник. Часто родители используют многоразовые ёмкости — детям из них удобнее пить, а взрослым не нужно постоянно докупать запас воды в магазине.
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