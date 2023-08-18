Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Зверев о том, как обыграл Медведева: «Играл в гольф с Алькарасом, и он составил мне очень хороший план на матч»

Немец победил россиянина в третьем круге в Цинциннати – 6:4, 5:7, 6:4 «Против него медленная игра – неплохая тактика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх