В деле экс-ректора российского вуза выявили новый эпизод махинаций с деньгами студентов

Следователи выявили в деле профессора, доктора экономических наук и бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева новый эпизод махинаций с деньгами студентов.
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