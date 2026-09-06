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Спорт Уик-Энд

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Голкипер «Зенита»: Мы превосходили ЦСКА. Несколько раз пересмотрел эпизод в концовке матча - не понимаю, почему VAR не вмешался

Голкипер «Зенита»: Мы превосходили ЦСКА. Несколько раз пересмотрел эпизод в концовке матча - не понимаю, почему VAR не вмешался

«По игре и количеству моментов мы полностью превосходили ЦСКА, - заявил голкипер «Зенита» Денис Адамов, комментируя поражение питерцев счетом 2:1 во встрече с ЦСКА.

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