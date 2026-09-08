Оптоволокно вместо дорогих датчиков: новая система предупреждения угроз ULYSSE

Французская армия приступает к коренному пересмотру архитектуры лазерных систем предупреждения на своих бронемашинах семейства SCORPION в рамках проекта под названием ULYSSE, реализуемого Технической секцией сухопутных войск страны (STAT).
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