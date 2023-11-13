СК опубликовал видео задержания главы УМВД Выборга за взятку

Начальника УМВД по Выборгскому району Ленинградской области задержали за получение взятки.На видео показано, как сотрудники собственной безопасности полицейского главка и ФСБ ведут его в квартиру в наручниках и с заломленными руками с целью обыска.
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