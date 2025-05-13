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Врач предупредил о связанных с ночной жаждой заболеваниях

Врач предупредил о связанных с ночной жаждой заболеваниях

Жажда ночью — симптом неспецифический, и может вообще ни о чем страшном не говорить, но иногда все же указывает на серьезные заболевания, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

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