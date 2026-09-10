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Царьград

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AstraZeneca проиграла суд в Москве по делу о нарушении патента

AstraZeneca проиграла суд в Москве по делу о нарушении патента

Арбитражный суд Москвы отклонил иск AstraZeneca против "Герофарм" и "АЗТ Фарма К.Б.". Шведская компания обвиняла их в нарушении патента на препарат "Флодапи".

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