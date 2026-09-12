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Вернулся в Comedy Club: зрители с трудом узнали Гарика Мартиросяна в новом имидже

Вернулся в Comedy Club: зрители с трудом узнали Гарика Мартиросяна в новом имидже

Шоумен появился в новом образе на публике. Гарик Харламов и Павел Воля кадр шоуНа телеканале ТНТ состоялась премьера первого выпуска фестиваля Comedy Club «На высоте».

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