Обновлённая Нива Legend: что изменилось в классической трёхдверке после установки мотора 1,8 л

Когда в конце прошлого года мотор 1,8 л дебютировал на Niva Travel, сразу возникло ощущение, что этот агрегат просто обязан появиться и на классической трёхдверной версии.
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