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В Московской консерватории прошли прослушивания лауреатов IV конкурса «Партитура»

7 сентября 2026 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского прошли открытые концертные прослушивания в номинации «Симфоническое произведение крупной формы» IV конкурса «Партитура».

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