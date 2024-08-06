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КП: Боец ВС РФ из «Днепра» взял в плен солдата ВСУ при помощи дрона

КП: Боец ВС РФ из «Днепра» взял в плен солдата ВСУ при помощи дрона

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых оператор гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии из состава группировки войск «Днепр» берет в плен украинского солдата при помощи дрона.

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