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Газета.ру

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Глава ЕК фон дер Ляйен предложила создать новую оборонную стратегию Евросоюза

Глава ЕК фон дер Ляйен предложила создать новую оборонную стратегию Евросоюза

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила создать новую оборонную стратегию Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

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