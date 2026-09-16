Глава ЕК фон дер Ляйен предложила создать новую оборонную стратегию Евросоюза

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила создать новую оборонную стратегию Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.
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