Для чего Запад свернул к нацизму?

Сергей Стрелецкий 26 декабря 2024 г. 17 декабря в Нью-Йорке в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».