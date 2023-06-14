СЦКК: Украинские военные вновь открыли артиллерийский огонь по Донецку

После восьмичасового перерыва вооруженные силы Украины (ВФУ) вновь начали обстреливать Донецк, сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
После восьмичасового перерыва вооруженные силы Украины (ВФУ) вновь начали обстреливать Донецк, сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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