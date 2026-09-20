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Татар-информ

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Иностранным экспертам провели экскурсию по «Татар-информу»

Иностранным экспертам провели экскурсию по «Татар-информу»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Делегация Международного фестиваля молодежи, участвующая в наблюдении за ходом выборов в Татарстане, посетила сегодня редакцию информационного агентства «Татар-информ».

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