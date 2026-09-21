В Приморском округе прокуратура через суд заставила СНТ починить электросети

Товарищество с 2025 года не обслуживало объекты электросетевого хозяйства, что приводило к отключениям электричества у жителей и риску несчастных случаев — суд обязал устранить нарушения в течение месяца.
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