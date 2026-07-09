Два человека погибли и двое ранены в результате ударов украинских дронов в ЛНР

Вооружённые силы Украины 8 июля вечером атаковали несколько населённых пунктов в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли два человека, ещё двое получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
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