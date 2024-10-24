Родители тобольских школьников жалуются на грязь и грубость педагогов

В Тобольске (Тюменская область) родители учеников жалуются на низкое качество образования. Как сообщают тоболяки в telegram-канале «Главное Тобольск», чаще всего проблемы возникают из-за загруженности классов, нехватки учителей, а также жалуются на грязь в школах и грубость педагогов.