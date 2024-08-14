Молочная продукция подорожает осенью на 5-15%

Производители подчеркивают, что изменение цен не в полной мере покрывает потери от роста стоимости сырья, ингредиентов, упаковки и логистикиЦены на молочную продукцию в ближайшее время прибавят от 5 % до 15 %, сообщает «Фонтанка».
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