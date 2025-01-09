В ООН сообщили о гибели в секторе Газа с начала израильской операции 369 сотрудников гуманитарных организаций

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на оккупированных палестинских территориях утверждает, что в период с 7 октября 2023 года в секторе Газа от действий израильской армии погибли по меньшей мере 369 сотрудников гуманитарных организаций.