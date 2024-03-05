Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А как они долетают до Питера?

А как они долетают до Питера?

Питер уже не раз подвергался атакам неизвестных беспилотников. Возникает вопрос, откуда они и как именно долетают? Официально принято считать, что их запускает украина.

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