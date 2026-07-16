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Царьград

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Sohu: семьи наемников из Колумбии требуют ВСУ вернуть тела и выплатить обещанное

Sohu: семьи наемников из Колумбии требуют ВСУ вернуть тела и выплатить обещанное

Семьи колумбийских наемников требуют у ВСУ выплатить обещанные компенсации и вернуть тела погибших.В Колумбии родственники наёмников, воевавших в составе ВСУ, потребовали вернуть тела погибших и выплатить обещанные компенсации.

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