Sohu: семьи наемников из Колумбии требуют ВСУ вернуть тела и выплатить обещанное

Семьи колумбийских наемников требуют у ВСУ выплатить обещанные компенсации и вернуть тела погибших.В Колумбии родственники наёмников, воевавших в составе ВСУ, потребовали вернуть тела погибших и выплатить обещанные компенсации.
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