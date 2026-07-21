Для тех, кто любит смотреть только самое интересное. Японские болельщики на трибунах во время матча группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между Нидерландами и Японией на стадионе Даллас в Арлингтоне, 14 июня 2026 года , фото: Charlotte Wilson/Getty ImagesПрежде чем приступить к рейтингу, объясним, что это за сервис и почему пользователи ему доверяют.