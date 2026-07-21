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Рейтинг лучших и худших матчей чемпионата мира — 2026 по версии Series Graph

Рейтинг лучших и худших матчей чемпионата мира — 2026 по версии Series Graph

Для тех, кто любит смотреть только самое интересное. Японские болельщики на трибунах во время матча группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между Нидерландами и Японией на стадионе Даллас в Арлингтоне, 14 июня 2026 года , фото: Charlotte Wilson/Getty ImagesПрежде чем приступить к рейтингу, объясним, что это за сервис и почему пользователи ему доверяют.

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