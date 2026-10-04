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Умер обладатель Кубка Стэнли Лайл Оделайн. Он пережил кому, тройную пересадку органов и паралич

Умер обладатель Кубка Стэнли Лайл Оделайн. Он пережил кому, тройную пересадку органов и паралич

Обладатель Кубка Стэнли 1993 года в составе «Монреаль Канадиенс» Лайл Оделайн скончался в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба НХЛ.

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