Администрация Кораблинского округа предупреждает о волне мошенничества

Важное предупреждение для жителей опубликовала администрация Кораблинского округа. «Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками администрации: говорят про вручение трудовых медалей и наград, а потом просят назвать код из СМС или номер удостоверения.
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