62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

199 подписчиков

Администрация Кораблинского округа предупреждает о волне мошенничества

Администрация Кораблинского округа предупреждает о волне мошенничества

Важное предупреждение для жителей опубликовала администрация Кораблинского округа. «Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками администрации: говорят про вручение трудовых медалей и наград, а потом просят назвать код из СМС или номер удостоверения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии