В Польше предложили шантажировать Украину военной помощью

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Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак заявил, что Варшава должна шантажировать Киев военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни.