Daily Storm

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«Ъ»: Подержанные самолеты Ту-204 и Ту-214 могут переделать в бизнес-джеты на фоне санкций

«Ъ»: Подержанные самолеты Ту-204 и Ту-214 могут переделать в бизнес-джеты на фоне санкций

Несколько из семи выставленных на продажу бортов могут найти своего покупателя для ремаркетинга под VIP-бортЛизингодатель «Ростеха» планирует продать часть из семи своих поддержанных Ту-204/214 собственникам бизнес-джетов, пишет «Коммерсантъ».

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