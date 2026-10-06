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Парламент Литвы проголосовал за снятие запрета на размещение ядерного оружия

Парламент Литвы проголосовал за снятие запрета на размещение ядерного оружия

Mindaugas Kulbis/AP/TASS Парламент Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия.

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