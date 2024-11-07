США и Украина разрабатывают новые планы окончания конфликта

Администрация Дональда Трампа готовит новый план по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщают источники, новый глава США намерен принудить украинцев заморозить линию фронта и создать вдоль нее демилитаризованную зону.
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