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США и Украина разрабатывают новые планы окончания конфликта

США и Украина разрабатывают новые планы окончания конфликта

Администрация Дональда Трампа готовит новый план по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщают источники, новый глава США намерен принудить украинцев заморозить линию фронта и создать вдоль нее демилитаризованную зону.

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