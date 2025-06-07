"Сильный стресс": отец Илона Маска объяснил конфликт между миллиардером и Трампом

Эррол Маск считает, что победа в итоге будет за Трампом, а Илону надо просто отдохнуть.Отец Илона Маска прилетел в Москву на "Форум будущего 2050" и согласился обсудить с русскими журналистами взаимоотношения своего сына и Дональда Трампа.