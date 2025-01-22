Упёртый пешеход пытался доказать правоту, но получил штраф. Гражданин К. передвигался в качестве пешехода по краю проезжей части дороги в с.
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Упёртый пешеход пытался доказать правоту, но получил штраф. Гражданин К. передвигался в качестве пешехода по краю проезжей части дороги в с.