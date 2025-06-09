Эксперт раскрыл, кто и откуда запускает дроны ВСУ на Московский регион

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь с 7 на 8 июня над Московской областью противовоздушная оборона (ПВО) ВС РФ зафиксировала и сбила десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных украинскими боевиками.
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