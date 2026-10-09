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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаврилов о Дивееве: «Человек далек от реальности. Он сильно ошибается, думая, что «Спартак» не готов бороться за чемпионство. Они недавно побеждали «Зенит» – или он не помнит?»

Бывший полузащитник « Спартака » Юрий Гаврилов отреагировал на слова Игоря Дивеева о том, что тот не считает красно-белых конкурентом « Зенита ».

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