Сальдо: иностранных наемников в ВСУ стало больше, чем украинцев

В рядах Вооруженных сил Украины иностранных наемников становится больше, чем самих украинцев. Об этом РИА «Новости» в рамках Восточного экономического форума заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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