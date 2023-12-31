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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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MotoGP. Марк Маркес: «Хонда» – команда моей жизни, двери для нее открыты. Я не выиграю 6 титулов с другим производителем»

Марк Маркес покидает «Хонду», с которой провел 11 сезонов и завоевал шесть титулов в MotoGP. Испанец заявил, что ни в одной другой команде не добьется таких успехов.

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