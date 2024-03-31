9 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле». Российским спецслужбам известны все организаторы терактов на территории РФ

Теракт в «Крокусе» 22 марта — стал одной из самых страшных трагедий современной России. Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что спецслужбе известны все организаторы проведения террористических акций против России.
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