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Лидеры определены: объявлены лауреаты IV премии Investment Leaders

Лидеры определены: объявлены лауреаты IV премии Investment Leaders

17 ноября завершился четвертый ежегодный форум об инвестициях в различных сферах. Investment Leaders собрал в прошедшие выходные на одной площадке 3000 участников, которые погрузились в треки форума не только фондового рынка и IPO, но и криптовалюты, инвестиций во франчайзинг, высокотехнологичные стартапы, недвижимость, финтех и ЦФА.

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