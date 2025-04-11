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Царьград

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Премьер Грузии Кобахидзе о санкциях Британии: ситуация вызывает тревогу

Премьер Грузии Кобахидзе о санкциях Британии: ситуация вызывает тревогу

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал санкции Великобритании против генпрокурора Георгия Габиташвили и силовиков, подчеркнув, что такие действия страны с богатой историей и традициями свидетельствуют о ее сложной ситуации.

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