Премьер Грузии Кобахидзе о санкциях Британии: ситуация вызывает тревогу

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал санкции Великобритании против генпрокурора Георгия Габиташвили и силовиков, подчеркнув, что такие действия страны с богатой историей и традициями свидетельствуют о ее сложной ситуации.