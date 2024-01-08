В мотострелковом соединении ЦВО в Свердловской области проведена проверка подразделений антитеррора

Военнослужащие подразделений антитеррора были подняты по тревоге и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условной незаконной вооружённой группы, пытавшейся проникнуть на территорию воинской части.
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