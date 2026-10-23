Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о территориальных потерях Украины некорректны, поскольку жители соответствующих регионов, по его словам, сами выразили волю к независимости, а затем проголосовали за присоединение к России.
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