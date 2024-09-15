Эндокринолог перечислила 6 полезных свойств дыни

Почему этот солнечный плод должен обязательно быть на вашем столе. Татьяна Фролова, врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров на Фрунзенской» объяснила Здоровью Mail, в чем польза дыни для красоты и здоровья.
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