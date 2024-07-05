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Свежие комментарии

  • Николай Карпов
    Не пора ли гнать наших продажных депутатов которые работают против коренных народов России. Да, и не только гнать, но..."Выкинуть их наза...
  • лина любимцева
    Госдума ведет себя ТАК, как приказывают им СВЕРХУ...А вот "сверху" вообще НИКАК не реагируют на возмущения народа и н..."Выкинуть их наза...
  • Александр Александров
    Ну, прочитал я это... И что? Вытереть скупую слезу и пожалеть? Да пошли вы... Ребятки, вы себе такую жизнь выбрали СА...Весточка из Киева...

"Выкинуть их назад в вонючие кишлаки": Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

"Выкинуть их назад в вонючие кишлаки": Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

Последний случай произошедший в Подмосковье, когда мигранты на старых жигулях разъезжали по улицам размахивая пистолетами и обзывали русских людей "рабами", вывел из себя даже самых уравновешенных россиян.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Бастрыкин не оскорбил весь русский народ, а поддержал!!! А вот &quot;депутаты&quot; больше смахивают не на избранников народа, а на его ВРАГОВ!!! Не скажу ничего нового, многие мигранты покупают наше гражданство, а потом по образу размножения тараканов на кухне! Эй вы там, на верху, не надейтесь что до вас эти тараканы не доберутся! Вас заменят на своих тараканов! Хочется ругаться более открыто ...
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9 час.
лл
лина любимцева
Госдума ведет себя ТАК, как приказывают им СВЕРХУ...А вот &quot;сверху&quot; вообще НИКАК не реагируют на возмущения народа и на преступления их  обожаемых мигрантов... НЕ пойму: ЧТО МИГРАНТЫ ИМ?!!
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1 час.
Николай Карпов
Не пора ли гнать наших продажных депутатов которые работают против коренных народов России. Да, и не только гнать, но и под суд...
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36 мин.

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