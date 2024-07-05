"Выкинуть их назад в вонючие кишлаки": Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

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Владимир Никитин

Бастрыкин не оскорбил весь русский народ, а поддержал!!! А вот "депутаты" больше смахивают не на избранников народа, а на его ВРАГОВ!!! Не скажу ничего нового, многие мигранты покупают наше гражданство, а потом по образу размножения тараканов на кухне! Эй вы там, на верху, не надейтесь что до вас эти тараканы не доберутся! Вас заменят на своих тараканов! Хочется ругаться более открыто ...