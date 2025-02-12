«Явно влюбился», – Нюшу сняли в объятиях молоденького артиста

Нюша очаровывает поклонников новыми романтическими ожиданиями. Нюша, фото:life.ruПевица Нюша, известная своим хитом «Вою на луну», продолжает привлекать внимание своей личной жизнью после расставания с бизнесменом Игорем Сивовым.
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