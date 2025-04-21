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Очистка воды вовсе не избавляет ее от микропластика

Исследования, проведенные учеными из Техасского университета в Арлингтоне, показывают, что несмотря на прогресс в очистке сточных вод, микропластик продолжает загрязнять окружающую среду, что представляет опасность для здоровья людей и экосистем.

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